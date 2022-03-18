Ворога відкинули на 70 км Києва – від окупантів звільнили більше 30 населених пунктів

Наразі навколо Києва створено два кола оборони, на яких противника зупинено

Українська армія продовжує тримати оборону Києва

Українські військові відкинули російських окупантів від Києва на правому березі Дніпра на відстань до 70 кілометрів. Це унеможливлює будь-який вогонь по столиці України, окрім ракетного. Про це на брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

«Наш командувач щодня робить об’їзд столиці й області та перевіряє стан готовності. Можу вас запевненити, що ворог далі не піде. Він буде зупинений» - наголосив Грузевич.

За його словами, Києва – це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога, «який хоче одним ударом обезголовити, а потім уже диктувати свої умови, але план провалився. Київ, як планували окупанти, за три дні не здався».

Наразі навколо Києва створено два кола оборони, на яких противника зупинено.

«На деяких напрямках, а це Броварський та Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій», – заявив Грузевич.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час оборони Києва вдалося звільнити більше 30 населених пунктів Київської області, які були тимчасово зайняті ворогом.

Президент України відзначив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, який керує захистом столиці.

«Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами.

Як наслідок одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.