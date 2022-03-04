Уряд залучає $91 млн позики від міжнародного банку на covid-вакцинацію

В Україні повний курс вакцинації від Covid-19 пройшли понад 15 млн людей.

Рішення було ухвалено 3 березня

Кабінет міністрів залучає $91,3 млн позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Друге додаткове фінансування проекту «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні». Відповідне розпорядження уряд ухвалив 3 березня.

Крім цього, уряд додає 80 млн грн міністерству охорони здоров’я для закупівлі наборів для проведення 4 мільйонів ПЛР-досліджень. Кредитором виступить уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Усього з початку кампанії з вакцинації (останні офіційні дані на 23 лютого) проведено 31 млн 683 тис. 310 щеплень. Вакциновано – 15 млн 729 тис. 619 осіб, з них отримали першу дозу – 15 млн 729 тис. 617 людей, отримали дві дози –15 млн 201 тис. 112 людей, отримали додаткову дозу 28 тис. людей, отримали бустерну дозу – 724 тис. 557 осіб.