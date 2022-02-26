Чи помер Жириновський? ЛДПР дала відповідь на популярне серед українців питання

Російські ЗМІ стверджують, стан одіозного антиукраїнського політика критичний, партія просить не ховати Вольфовича дочасно

Лідер антиукраїнської партії ЛДПР, депутат Держдуми Володимир Жириновський перебуває у комі під апаратом ШВЛ.

За даними телеграм-каналу Mash, медики встановили йому трубку в горло і перевели на апарат життєзабезпечення. «Для повного переходу на ШВЛ лікарі ввели його в стан медикаментозної коми. Останнім часом стан здоров'я Володимира Вольфовича погіршувалося, йому було важко говорити й дихати — легені переставали працювати», – зазначають джерела каналу.

При цьому в самій партії Жириновського намагаються заперечувати будь-яку інформацію про погіршення стану лідера, проте докази його активної життєдіяльності наводять лише на словах. Так, за даними соратників, її лідер начебто продовжує керувати партією, активно спілкується з колегами та відповідає на їхні питання.

«Усі у фракції ЛДПР категорично засуджують подібні провокації», - так від імені партії прокоментував повідомлення ЗМІ про критичний стан Жириновського один з його соратників.

У той же час джерело російського видання РБК підтвердило, що політика підключили до апарату ШВЛ. Ще один співрозмовник видання сказав, що Жириновський у критичному стані.

У той же син Жириновського ще 15 лютого колишній віцеспікер Держдуми Ігор Лебеєв опублікував пост із фразою «тільки живи».

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Жириновський, вакцинований вісім разів російською вакциною, заразився коронавірусом ще два тижні тому, але хвороба протікала у легкій формі. Згодом йому значно гірше, тому політика екстрено госпіталізували до лікарні та підключили до ШВЛ.

Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.