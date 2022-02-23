Без тесту і самоізоляції: Кабмін спростив в'їзд для українців з-за кордону

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи

На засіданні 23 лютого Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації

При поверненні на батьківщину громадянам України не потрібно буде пред’являти Covid-документи та йти на самоізоляцію. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що на засіданні 23 лютого Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на Covid-19 чи довідки про одужання.

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» Covid-сертифікат, документ про результати тестування на Covid-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Окрім того, нинішніми змінами була скасована заборона на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки.

Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад сім днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію.

Зміни набирають чинності з моменту опублікування постанови.

Зазначимо, через посилення російської агресії МЗС сьогодні рекомендував українцям терміново виїхати з РФ.

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До слова, 23 лютого ЄС запровадив санкції проти Росії за визнання «ЛДНР». Напередодні Боррель потролив російських депутатів: тепер ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе.