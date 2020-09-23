Уряд затвердив чисельність осіннього призову та виділив кошти



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На строкову службу призиваються чоловіки віком 18-27 років

Восени планують призвати на військову службу 13,5 тис. громадян

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні, та обсяг видатків для проведення призову. Рішення ухвалене на засіданні уряду 23 вересня.

На ці цілі виділено 65,2 млн грн в межах бюджетних видатків.

Виплата допомоги призовнику становитиме понад 4,2 тис. Грн.

Згідно з рішенням, призову підлягають 13,57 тис. громадян. Із них:

до Збройних сил – 7,5 тис. осіб,

до Держспецтрансслужби - 600 осіб,

до Національної гвардії – 4,97 тис.,

до Держприкордонслужби - 500 осіб.

На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.

Раніше повідомлялося, що у 2020 році в українську армію планують призвати 16 460 строковиків.

У столиці розпочинається черговий призов на строкову військову службу.