Уряд затвердив чисельність осіннього призову та виділив кошти
Восени планують призвати на військову службу 13,5 тис. громадян
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні, та обсяг видатків для проведення призову. Рішення ухвалене на засіданні уряду 23 вересня.
На ці цілі виділено 65,2 млн грн в межах бюджетних видатків.
Виплата допомоги призовнику становитиме понад 4,2 тис. Грн.
Згідно з рішенням, призову підлягають 13,57 тис. громадян. Із них:
- до Збройних сил – 7,5 тис. осіб,
- до Держспецтрансслужби - 600 осіб,
- до Національної гвардії – 4,97 тис.,
- до Держприкордонслужби - 500 осіб.
На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.
Раніше повідомлялося, що у 2020 році в українську армію планують призвати 16 460 строковиків.
У столиці розпочинається черговий призов на строкову військову службу.