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    Уряд затвердив чисельність осіннього призову та виділив кошти

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    На строкову службу призиваються чоловіки віком 18-27 років - Уряд затвердив чисельність осіннього призову та виділив кошти
    На строкову службу призиваються чоловіки віком 18-27 років

    Восени планують призвати на військову службу 13,5 тис. громадян

    Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні, та обсяг видатків для проведення призову. Рішення ухвалене на засіданні уряду 23 вересня.

    На ці цілі виділено 65,2 млн грн в межах бюджетних видатків.

    Виплата допомоги призовнику становитиме понад 4,2 тис. Грн.

    Згідно з рішенням, призову підлягають 13,57 тис. громадян. Із них:

    • до Збройних сил – 7,5 тис. осіб,
    • до Держспецтрансслужби - 600 осіб,
    • до Національної гвардії – 4,97 тис.,
    • до Держприкордонслужби - 500 осіб.

    На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.

    Раніше повідомлялося, що у 2020 році в українську армію планують призвати 16 460 строковиків.

    У столиці розпочинається черговий призов на строкову військову службу.

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