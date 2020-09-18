У Києві розпочинається черговий призов на військову службу



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Під час призову збільшать кількість технічних працівників і операторів персональних обчислювальних машин

В столиці створено міську комісію з проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу в жовтні – грудні 2020 року

У столиці розпочинається черговий призов на строкову військову службу. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, повідомляється, що розпорядженням КМДА № 1451 головою комісії призначено в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського.

«Наше завдання – всебічна підтримка та взаємна робота з Київським міським військовим комісаріатом для проведення призову своєчасно і в повному обсязі. Ми щодня співпрацюємо з районними військкоматами, щоб уникнути черг і максимально забезпечити комфортний і зручний прийом призовників», – наголосив він.

Зокрема, за його словами, районним держадміністраціям доручено подбати про належне надання комунально-побутових послуг на дільницях і Київському міському збірному пункті, обслуговування автомобільним транспортом, організацію громадського порядку.

Окрім цього, на час підготовки і весь термін проведення призову там збільшать кількість технічних працівників і операторів персональних обчислювальних машин.

Нагадаємо, що в українську армію планують призвати 16 460 строковиків.

Між іншим, у Німеччині роздумують над поверненням до обов’язкового призову до армії.

До слова, Кабінет міністрів хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проєкт закону.

Також, наприкінці травня президент Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3553, який передбачає зміну системи виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Мова про запровадження призову резервістів без оголошення мобілізації в особливий період, що триває в Україні. Окрім того законопроєкт запроваджує кримінальну відповідальність за ухилення від такого призову. Документ визначено главою держави як невідкладний.



