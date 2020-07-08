Як отримати відстрочку від призову: роз’яснення Міносвіти



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Абітурієнтам можна отримати відстрочку від призову до 1 жовтня

Відтермінування можна отримати на підставі довідки від приймальної комісії

Випускники цього року, які вступають до вищих навчальних закладів, зможуть отримати відстрочку від призову в армію.

Про це йдеться у спільному рішенні Офісу президента, Міністерства освіти й Генерального штабу України, передає пресслужба Міносвіти.

У пресслужбі Міносвіти нагадали, що через карантин, який в березні ввели в Україні, весняний призов розпорядженням уряду перенесли на травень-липень 2020 року. У тому ж розпорядженні зазначено, що українці у віці 18-19 років можуть бути призвані лише за власним бажанням, підтвердженим письмовою заявою.

Міносвіти спільно з Генштаботм та Офісом президента напрацювало рішення, що дозволить абітурієнтам отримати відстрочку від призову до 1 жовтня. Відстрочку можна отримати на підставі довідки від приймальної комісії установ предвищої і вищої освіти.

«Міністерство освіти і науки надало відповідні роз'яснення Названим комісіям закладів професійного предвисшего і вищої освіти за попередньою реєстрацією абітурієнтів, які планують продовжити своє навчання, але які підлягають призову. Попередня реєстрація дозволить таким абітурієнтам отримати документальне підтвердження про свої наміри », - уточнили у відомстві.

Тепер вже колишня в.о. міністра освіти Любомира Мандзій ще на початку червня заявила, що через відстрочку вступної кампанії випускників не будуть призивати в армію і що у Міносвіти є домовленості з Міноборони. Незважаючи на це, багатьом випускникам, яким виповнилося 18 років, приходять повістки, а в військкоматах говорять, що діють в рамках чинного законодавства.

Через це Міністерство освіти звернулося до Міноборони з проханням відстрочити заклик для абітурієнтів.

Між іншим, у Німеччині роздумують над поверненням до обов’язкового призову до армії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проєкт закону.

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