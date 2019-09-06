Уряд звільнив заступника глави МВС Вадима Трояна



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Вадим Троян

8 лютого 2017 року Троян був призначений заступником міністра внутрішніх справ

На засіданні Кабінету Міністрів 6 вересня узгоджено рішення про звільнення семи заступників міністрів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, погоджено звільнення заступників міністрів соціальної політики Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри.

Також Кабмін звільнив заступника голови МВС Вадима Трояна.

Крім того узгоджена відставка заступника голови Міністерства у справах ветеранів Олександра Терещенко та Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну.

Вадим Троян у 2014 році брав участь у війні на сході України, зокрема, у визволенні багатьох українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка. Був заступником командира полку «Азов». З 4 березня 2016 року - перший заступник голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року призначений заступником міністра внутрішніх справ.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.