Усіх затриманих українських моряків у РФ звинуватили за однією статтею – адвокат



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Конвоювання українських моряків Фото: REUTERS

Адвокат Микола Полозов заявив, що з моменту арешту не зустрічався зі своїм клієнтом - військовослужбовцем Денисом Гриценком

Українським морякам, які були затримані в Керченській протоці, пред'явлено звинувачення в незаконному перетині російського кордону.

Про це ТАСС повідомив адвокат одного із заарештованих військовослужбовців Микола Полозов.

«Звинувачення їм було пред'явлено відразу після арешту. Всі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону Росії)», - сказав адвокат заарештованого Дениса Гриценка.

Полозов заявив, що з моменту арешту не зустрічався зі своїм клієнтом. «Я ще не бачився зі своїм клієнтом і не знаю, чи передавалися документи в Москву і хто займається розслідуванням», - повідомив адвокат.

Він додав, що волонтери привезли в СІЗО зібрані для моряків речі.

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, до СІЗО «Лефортово» в Москву приїхали кримськотатарські активісти, щоб передати зібрану на півострові допомогу захопленим українським морякам.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що російський адвокат Микола Полозов координуватиме роботу міжнародно-правової позиції групи адвокатів з метою звільнення захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків.



