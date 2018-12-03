Кримськотатарські активісти привезли в «Лефортово» передачі українським морякам



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Фото: Facebook Акъ Къая

Після прибуття в СІЗО виявилося, що дозволяється лише 30 кг передач на одного моряка

У понеділок, 3 грудня, до СІЗО «Лефортово» в Москву приїхали кримськотатарські активісти, щоб передати зібрану на півострові допомогу захопленим українським морякам.

Про це в Facebook пишуть кримськотатарські активісти.

«Наших хлопців вивезли з Криму, Крим приїхав до них. Як вам відомо, в Криму кримськими татарами і небайдужими людьми була зібрана допомога 24 українським морякам, захопленим в полон ФСБ Росії. Але їх вивезли до Москви в СІЗО «Лефортово». Нам в Криму не дали можливісті передати їм зібрану допомогу в повному обсязі. Але ми не звикли відступати, тим більше це допомога народу, а значить, і велика відповідальність. Кілька сміливих людей вирішили доставити цю допомогу з Криму у московську в'язницю ФСБ «Лефортово». Нас зустріли хороші і порядні люди, які живуть в Москві, і допомогли здійснити цей план», - повідомив один із активістів, житель Криму Акъ Къая.

Він зазначив, що після прибуття в СІЗО виявилося, що дозволяється лише 30 кг передач на одного моряка. «Решту відправляємо посилкою», - написав активіст.

В свою чергу активіст Zair Smedlya опублікував відео із СІЗО «Лефортово».

«Допомога захопленим українським морякам. В очікуванні, коли можна буде здійснити передачу кожному індивідуально. СІЗО «Лефортово», - прокоментував відео активіст.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

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