Адвокат Полозов координуватиме роботу зі звільнення українських моряків
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Полозов повинен почати перші зусилля з метою звільнення захоплених українців
Російський адвокат Микола Полозов координуватиме роботу міжнародно-правової позиції групи адвокатів з метою звільнення захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».
«Все, що ми зараз зробили - це через наших кримськотатарських друзів зробили угоду щодо адвокатів для кожного, і поки що Микола Полозов буде координувати цю роботу», - заявив Клімкін.
«Ми домовилися, дали йому також правову позицію», - сказав глава МЗС і додав, що Полозов «формально не старший, але координуватиме міжнародно-правову позицію, оскільки вони (моряки) є військовополоненими».
Глава МЗС підкреслив, що моряки були захоплені в результаті акту агресії Росії.
Як сказав глава МЗС, Полозов повинен почати перші зусилля з метою звільнення захоплених українців.
Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.
Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.
Джерело: УНІАН