У Зеленського вважають, що зараз не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді



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У команді Зеленського визнали вплив фільму на результати президентських виборів в Україні Фогто: Станіслав Груздєв, Главком

Українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленський найближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой в серіалі

Заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк запевняє, що фільм не створювався як політтехнологія і вважає несвоєчасною можливість пересування президента на велосипеді.

Про це він сказав у коментарі «Громадському».

«З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал «Слуга народу» - ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити», - сказав Костюк.

Водночас він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні.

За словами чиновника, українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленський найближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой в серіалі.

«Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей», - вважає Костюк.

Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.