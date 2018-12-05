В аеропорту Абу-Дабі почали отримувати електроенергію з кроків пасажирів



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Міжнародний аеропорт Абу-Дабі оголосив про запуск інтерактивного переходу

Вироблена електроенергія використовується для освітлення переходу

У столиці ОАЕ в аеропорту Абу-Дабі запустили пішохідний перехід, що дозволяє отримувати електроенергію від кроків пасажирів.

Про це повідомляє видання Arabian Business.

«Міжнародний аеропорт Абу-Дабі офіційно оголосив про запуск інтерактивного переходу, який перетворює кроки пасажирів на електроенергію без підключення до мережі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перехід площею 16 квадратних метрів розташований між першим і третім терміналом аеропорту і щодня збирає енергію кроків близько восьми тисяч осіб.