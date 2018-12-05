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    В аеропорту Абу-Дабі почали отримувати електроенергію з кроків пасажирів

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    Міжнародний аеропорт&nbsp;Абу-Дабі оголосив про&nbsp;запуск інтерактивного переходу - В аеропорту Абу-Дабі почали отримувати електроенергію з кроків пасажирів
    Міжнародний аеропорт Абу-Дабі оголосив про запуск інтерактивного переходу

    Вироблена електроенергія використовується для освітлення переходу

    У столиці ОАЕ в аеропорту Абу-Дабі запустили пішохідний перехід, що дозволяє отримувати електроенергію від кроків пасажирів.

    Про це повідомляє видання Arabian Business.

    «Міжнародний аеропорт Абу-Дабі офіційно оголосив про запуск інтерактивного переходу, який перетворює кроки пасажирів на електроенергію без підключення до мережі», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, перехід площею 16 квадратних метрів розташований між першим і третім терміналом аеропорту і щодня збирає енергію кроків близько восьми тисяч осіб.

    Покриття такого переходу складається зі з'єднаних між собою трикутних панелей, електроенергія виробляється за допомогою електромагнітних генераторів. Поруч з переходом розташовані інтерактивні екрани, що показують обсяг отриманої електроенергії.

    Вироблена електроенергія використовується для освітлення переходу, а також для підрахунку кількості кроків.

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