В аеропорту Абу-Дабі почали отримувати електроенергію з кроків пасажирів
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Міжнародний аеропорт Абу-Дабі оголосив про запуск інтерактивного переходу
Вироблена електроенергія використовується для освітлення переходу
У столиці ОАЕ в аеропорту Абу-Дабі запустили пішохідний перехід, що дозволяє отримувати електроенергію від кроків пасажирів.
Про це повідомляє видання Arabian Business.
«Міжнародний аеропорт Абу-Дабі офіційно оголосив про запуск інтерактивного переходу, який перетворює кроки пасажирів на електроенергію без підключення до мережі», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перехід площею 16 квадратних метрів розташований між першим і третім терміналом аеропорту і щодня збирає енергію кроків близько восьми тисяч осіб.
Вироблена електроенергія використовується для освітлення переходу, а також для підрахунку кількості кроків.