  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України

    • Розсилка
    <span>Половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт</span> - В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України
    Половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт
    Фото: Андрій Дерев'янко

    У понеділок близько 3 ночі частина пасажирів погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту

    Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії - рейс PQ672 компанії SkyUp, який мав вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили п’ять-шість разів.

    Про це «Українській правді» повідомив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

    За його словами, туристи не мають жодної підтримки від авіаперевізника.

    «Ми не маємо жодної підтримки від авіаперевізника. У коллцентр неможливо зателефонувати, просто ніхто не відповідає. Локальна хендлінгова компанія отримала дозвіл лише видати сендвічі. На моє питання про готель я отримав відповідь, що вони не мають такого дозволу від авіакомпанії», - розповів він.

    Згодом Дерев'янко зазначив, що на табло запланованих на найближчий час рейсів рейсу на Київ немає.

    Пізніше він розповів, що з'явився варіант розміщення в готелі, але, за його словами, половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України
    В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України
    В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України
    В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України

    У понеділок близько 3 ночі Дерев'янко повідомив, що частина пасажирів все ж погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту. 

    «Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Тим часом, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше сьомої за місцевим часом», - розповів він.

    Нагадаємо, нещодавно в Барселоні на дві доби затримався виліт рейсу SkyUp з українцями.

    Читайте також
    Київ відпочинок туризм літак аеропорт авіаперевезення Україна готель SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ