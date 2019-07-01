В аеропорту італійської Катанії застрягли туристи з України



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Половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт Фото: Андрій Дерев'янко

У понеділок близько 3 ночі частина пасажирів погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту

Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії - рейс PQ672 компанії SkyUp, який мав вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили п’ять-шість разів.

Про це «Українській правді» повідомив пасажир рейсу Андрій Дерев'янко.

За його словами, туристи не мають жодної підтримки від авіаперевізника.

«Ми не маємо жодної підтримки від авіаперевізника. У коллцентр неможливо зателефонувати, просто ніхто не відповідає. Локальна хендлінгова компанія отримала дозвіл лише видати сендвічі. На моє питання про готель я отримав відповідь, що вони не мають такого дозволу від авіакомпанії», - розповів він.

Згодом Дерев'янко зазначив, що на табло запланованих на найближчий час рейсів рейсу на Київ немає.

Пізніше він розповів, що з'явився варіант розміщення в готелі, але, за його словами, половина пасажирів не довіряє авіакомпанії - вони вважають, що їх залишать напризволяще та не хочуть залишати аеропорт.

У понеділок близько 3 ночі Дерев'янко повідомив, що частина пасажирів все ж погодилась їхати в готель, а частина - залишається в аеропорту.

«Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Тим часом, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше сьомої за місцевим часом», - розповів він.

Нагадаємо, нещодавно в Барселоні на дві доби затримався виліт рейсу SkyUp з українцями.