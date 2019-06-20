В Барселоні на дві доби затримався виліт рейсу SkyUp з українцями



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В SkyUp повідомили, що з технічних причин рейс затримується

З Барселони уже майже добу не можуть вилетіти українці, рейс авіакомпанії SkyUp яких був запланований на 22.00 19 червня.

В SkyUp повідомили, що з технічних причин рейс затримується.

«Виникла несправність системи внутрішнього зв'язку між кабіною пілотів та бортпровідників. Зараз чекаємо деталь, яка поставляється в аеропорт Барселони. Літак буде відремонтовано і він вилетить. Орієнтовний час вильоту - 21 червня о другій ночі», - заявили в авіакомпанії.

В SkyUp додали, що пасажирам рейсу були надані вода, сендвічі, а також трансфер і розселення в готелях.

Наразі у Барселоні чекають на виліт близько 170 пасажирів.

Зазначимо, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів.

25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.

Джерело: УНН