В Афганістані через повені загинули щонайменше 24 людини

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, за інформацією Міністерства із боротьби зі стихійними лихами, в результаті повені постраждали 6 з 34 провінцій Афганістану, включно зі столицею країни Кабулом.

За повідомленнями, повені вже зруйнували понад 220 будинків, сотні людей довелося евакуювати.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 в Індонезії сталося цунамі — загинули понад 400 людей.

Нагадаємо, у селі Тур’я Поляна на Закарпатті внаслідок паводку було підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків і зафіксовано історичний максимум води у притоці річки Уж - Турії.

На території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах.Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.