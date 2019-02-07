НАБУ влаштувало обшук у центральному офісі «Аграрного фонду»



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За словами голови правління «Аграрного фонду», дії правоохоронних органів є «безпідставними»

Через обшук робота «Аграрного фонду» була заблокована

У четвер, 7 лютого, робота ПАТ «Аграрний фонд» була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України, які розпочали обшук у центральному офісі держкомпанії.

Про це повідомляє прес-служба «Аграрного фонду»

За словами голови правління Андрія Радченка, такі дії правоохоронних органів є «безпідставними, і робота підприємства буде відновлена найближчим часом».

Відповідно немає жодного сумніву в тому, що ПАТ «Аграрний фонд» зможе профінансувати посівну кампанію 2019 року в запланованому обсязі, додав він.

Радченко запевняє, що завжди сповідував у держкомпанії «ідеологію нульової толерантності до будь-яких проявів корупції».

«Однак у мене викликають занепокоєння сьогоднішні дії антикорупційних органів. Вони ставлять під удар не лише нашу роботу та рівень надходжень дивідендів до держави, а й всю програму підтримки дрібних та середніх фермерів України, кредитування добривами яких здійснює Аграрний фонд», - зазначив глава держкомпанії.

Радченко також заявив, що він «вимушений» сьогодні звернутись напряму до президента України, прем'єр-міністра, профільного міністра, депутатського корпусу Верховної Ради, зокрема Аграрного комітету, із проханням «оперативно втрутитись та взяти під особистий контроль ситуацію, що розгортається сьогодні навколо Аграрного фонду».

До слова, напередодні НАБУ повідомило про підозру екс-директору «Укртелефільму».