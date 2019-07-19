В Альпах розбився літак, троє людей загинули



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Літак врізався в скелю на висоті близько 2300 метрів у горах недалеко від міста Лейташа

В горах Альпи, недалеко від кордону з Німеччиною, розбився невеликий літак, внаслідок чого загинули, щонайменше, три людини. Про це повідомляє AP.

Літак розбився 18 липня увечері в горах недалеко від міста Лейташа. Він врізався в скелю на висоті близько 2300 метрів.

Влада стверджує, що літак повністю згорів після краху, і було не відразу зрозуміло, де він був зареєстрований та куди прямував.

Внаслідок авіакатастрофи загинули три людини. Їхні особи поки не встановлені.

Сьогодні також повідомлялося, що у Сербії розбився військовий вертоліт Aеrospatiale Gazelle Хо-42. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

Нагадаємо, 14 липня невеликий спортивний літак з дев’ятьма людьмина борту розбився на півночі Швеції. «Це парашутисти. Схоже на те, що щось сталося невдовзі після зльоту» - повідомили в рятувальній службі. Тіла загиблих були знайдені неподалік від літака – за словами очевидців, люди вистрибували з машини, що падала.