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    В анексованому Криму прийшли з обшуками до 20 кримських татар

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    В анексованому Криму прийшли з обшуками до 20 кримських татар

    Обшуки проводять в Сімферопольському районі

    В анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до будинків кримських татар у Сімферопольському районі в с. Строганівка та в с. Кам’янка.

    Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність».

    Зокрема обшуки проводять за двадцятьма адресами в таких людей:

    1. Рустем Шейхаліев

    2. Сеітвелі Сеітабдіев

    3. Ремзі Бекіров

    4. Руслан Сулейманов

    5. Осман Арифмеметов

    6. Едем Яячиков

    7. Азіз і Аким Бекірові

    8. Сейран Муртаза

    9. Бекір Адил

    10. Рустем Шейхалієв

    11 Сервер Газієв

    12 Умер і Зарема Шабанові

    13. Ерфан Османов

    14. Абдульазіз Умеров,

    15. Меджіт Абдурахманов

    16. Тофік Абдулгазіев,

    17. Джеміль Гафаров

    18. Рустем і Ельзара Яячикові

    19. Алім і Фархад Керімові

    20. Риза Ізетов

    Наразі немає інформації про причини обшуків.

    Нагадаємо, після обшуків в будинках кримських татар у смт Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму, які сталися 14 лютого, Федеральна служба безпеки затримала трьох кримськотатарських активістів — Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. ФСБ заявила, що затримала трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

    Крим кримські татари ФСБ
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