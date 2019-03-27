В анексованому Криму прийшли з обшуками до 20 кримських татар



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Обшуки проводять в Сімферопольському районі

В анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до будинків кримських татар у Сімферопольському районі в с. Строганівка та в с. Кам’янка.

Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність».

Зокрема обшуки проводять за двадцятьма адресами в таких людей:

1. Рустем Шейхаліев

2. Сеітвелі Сеітабдіев

3. Ремзі Бекіров

4. Руслан Сулейманов

5. Осман Арифмеметов

6. Едем Яячиков

7. Азіз і Аким Бекірові

8. Сейран Муртаза

9. Бекір Адил

10. Рустем Шейхалієв

11 Сервер Газієв

12 Умер і Зарема Шабанові

13. Ерфан Османов

14. Абдульазіз Умеров,

15. Меджіт Абдурахманов

16. Тофік Абдулгазіев,

17. Джеміль Гафаров

18. Рустем і Ельзара Яячикові

19. Алім і Фархад Керімові

20. Риза Ізетов

Наразі немає інформації про причини обшуків.

Нагадаємо, після обшуків в будинках кримських татар у смт Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму, які сталися 14 лютого, Федеральна служба безпеки затримала трьох кримськотатарських активістів — Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. ФСБ заявила, що затримала трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».