В анексованому Криму прийшли з обшуками до 20 кримських татар
-
Розсилка
Обшуки проводять в Сімферопольському районі
В анексованому Криму російські силовики прийшли з обшуками до будинків кримських татар у Сімферопольському районі в с. Строганівка та в с. Кам’янка.
Про це повідомляє спільнота «Кримська солідарність».
Зокрема обшуки проводять за двадцятьма адресами в таких людей:
1. Рустем Шейхаліев
2. Сеітвелі Сеітабдіев
3. Ремзі Бекіров
4. Руслан Сулейманов
5. Осман Арифмеметов
6. Едем Яячиков
7. Азіз і Аким Бекірові
8. Сейран Муртаза
9. Бекір Адил
10. Рустем Шейхалієв
11 Сервер Газієв
12 Умер і Зарема Шабанові
13. Ерфан Османов
14. Абдульазіз Умеров,
15. Меджіт Абдурахманов
16. Тофік Абдулгазіев,
17. Джеміль Гафаров
18. Рустем і Ельзара Яячикові
19. Алім і Фархад Керімові
20. Риза Ізетов
Наразі немає інформації про причини обшуків.
Нагадаємо, після обшуків в будинках кримських татар у смт Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму, які сталися 14 лютого, Федеральна служба безпеки затримала трьох кримськотатарських активістів — Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова. ФСБ заявила, що затримала трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».