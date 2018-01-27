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    В Бразилії зросла кількість загиблих внаслідок кривавого нападу на нічний клуб

    У поліції заявили, що атака була дуже добре організована і спланована
    Кількість людей, які загинули в результаті стрілянини в нічному клубі міста Форталеза в Бразилії, зросла до 18. Про це заявив представник поліції бразильського міста Форталезі Андре Коста, повідомляє JC online. «Атака була дуже добре організована і спланована. Нападники, швидше за все, є членами угруповання Guardianes del Estado
    • Сьогодні, 03:28
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    Нічний клуб, де сталася стрілянина
    Нічний клуб, де сталася стрілянина

    У поліції заявили, що атака була дуже добре організована і спланована

    Кількість людей, які загинули в результаті стрілянини в нічному клубі міста Форталеза в Бразилії, зросла до 18.

    Про це заявив представник поліції бразильського міста Форталезі Андре Коста, повідомляє JC online.

    «Атака була дуже добре організована і спланована. Нападники, швидше за все, є членами угруповання Guardianes del Estado («Вартовий держави»)», - сказав Коста.

    Як додали в поліції, більшість жертв атаки - жінки. Самі нападники прибули в клуб на трьох автомобілях. Проте, поки що число злочинців точно невідомо.

    «Деякі кажуть, що раптово з'явилися десятки людей. Інші запевняють, що в загальному було 15 озброєних злочинців», - додав правоохоронець.

    Нагадаємо, у суботу в бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. Спочатку повідомлялося про 14 загиблих.

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