В Бразилії зросла кількість загиблих внаслідок кривавого нападу на нічний клуб

У поліції заявили, що атака була дуже добре організована і спланована

Кількість людей, які загинули в результаті стрілянини в нічному клубі міста Форталеза в Бразилії, зросла до 18. Про це заявив представник поліції бразильського міста Форталезі Андре Коста, повідомляє JC online. «Атака була дуже добре організована і спланована. Нападники, швидше за все, є членами угруповання Guardianes del Estado



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Нічний клуб, де сталася стрілянина

У поліції заявили, що атака була дуже добре організована і спланована

Кількість людей, які загинули в результаті стрілянини в нічному клубі міста Форталеза в Бразилії, зросла до 18.

Про це заявив представник поліції бразильського міста Форталезі Андре Коста, повідомляє JC online.

«Атака була дуже добре організована і спланована. Нападники, швидше за все, є членами угруповання Guardianes del Estado («Вартовий держави»)», - сказав Коста.

Як додали в поліції, більшість жертв атаки - жінки. Самі нападники прибули в клуб на трьох автомобілях. Проте, поки що число злочинців точно невідомо.

«Деякі кажуть, що раптово з'явилися десятки людей. Інші запевняють, що в загальному було 15 озброєних злочинців», - додав правоохоронець.

Нагадаємо, у суботу в бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. Спочатку повідомлялося про 14 загиблих.