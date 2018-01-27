В Бразилії зросла кількість загиблих внаслідок кривавого нападу на нічний клуб
- Сьогодні, 03:28
-
Розсилка
У поліції заявили, що атака була дуже добре організована і спланована
Кількість людей, які загинули в результаті стрілянини в нічному клубі міста Форталеза в Бразилії, зросла до 18.
Про це заявив представник поліції бразильського міста Форталезі Андре Коста, повідомляє JC online.
«Атака була дуже добре організована і спланована. Нападники, швидше за все, є членами угруповання Guardianes del Estado («Вартовий держави»)», - сказав Коста.
Як додали в поліції, більшість жертв атаки - жінки. Самі нападники прибули в клуб на трьох автомобілях. Проте, поки що число злочинців точно невідомо.
«Деякі кажуть, що раптово з'явилися десятки людей. Інші запевняють, що в загальному було 15 озброєних злочинців», - додав правоохоронець.
Нагадаємо, у суботу в бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. Спочатку повідомлялося про 14 загиблих.