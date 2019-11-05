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    Новини

    В центрі Рівного горить ресторан

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    В центрі Рівного горить ресторан

    Площа пожежі орієнтовно 100 квадратних метрів

    В Рівному рятувальники ліквідовують пожежу в ресторані Lion.

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Зазначається, що 5 листопада о 02:35 на спецлінію «101» надійшло повідомленням про пожежу в приміщенні ресторане Lion, що в центральному парку відпочинку Т.Г. Шевченка Рівного по вулиці Соборній 11 А.

    На місце виклику було оперативно направлено чотири пожежно-рятувальних відділення вогнеборців та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

    Площа пожежі орієнтовно 100 м.кв. Жертв і постраждалих не має.

    На даний час пожежа локалізована. Причину виникнення пожежі не називають.

    На місці працює п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників, а також оперативна група Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

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