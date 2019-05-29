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    В Червонограді оголосили день жалоби через загибель гірників

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    <p>У Червонограді в день жалоби буде приспущено державний прапор на установах</p> - В Червонограді оголосили день жалоби через загибель гірників

    У Червонограді в день жалоби буде приспущено державний прапор на установах

    29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обрушення породи, загинули двоє гірників

    В Червонограді на Львівщині у зв'язку з загибеллю гірників на шахті «Лісова» оголосили день жалоби.

    Про це повідомляє прес-служба Червоноградської міської ради.

    Міський голова Червонограда Андрій Залівський видав розпорядження про оголошення дня жалоби 29 травня за загиблими гірниками шахти «Лісова» Михайлом Турком та Михайлом Павликом.

    У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено державний прапор на установах міста.

    Нагадаємо, раніше голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець написав у соцмережі, що 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обрушення породи, загинули двоє гірників.

    Згодом в ДП «Львіввугілля» повідомили, що на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

    Президент Володимир Зеленський поїде в середу на шахту «Лісова», де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.

    Джерело: УНН

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