Зеленський поїде на шахту, де загинули гірники



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Трагедія сталася 29 травня о 03:04

Тіла загиблих гірників вже звільнили з-під обвалу

Президент Володимир Зеленський поїде в середу на шахту «Лісова» державної компанії «Львіввугілля», де внаслідок обвалу породи загинули двоє шахтарів.

Про це повідомили в прес-службі президента, пише Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні відбудеться робоча поїздка президента Володимира Зеленського на шахту «Лісова» у селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, внаслідок якої загинули люди», - повідомили в прес-службі Зеленського.

У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, у ніч на середу на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.

Трагедія сталася о 03:04.

На шахту прибули два відділення оперативного взводу, лікарі реанімаційно-протишокової групи (РПГ) та командний склад Львівсько-Волинського ВГРЗ.

«Під час рятувальної операції гірника підземного Михайла Турка та гірника з ремонту гірничих виробок Михайла Павлика звільнили з-під завалу без ознак життя», - повідомили на підприємстві.