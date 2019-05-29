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    Трагедія на шахті «Лісова» на Львівщині: стали відомі подробиці

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    Трагедія сталася на&nbsp;шахті &laquo;Лісова&raquo; - Трагедія на шахті «Лісова» на Львівщині: стали відомі подробиці
    Трагедія сталася на шахті «Лісова»
    Фото: lvug.com.ua

    Один із загиблих гірників - 1997 р.н., працював на шахті лише 9 місяців

    На шахті «Лісова» на Львівщині в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі, яким було захоплено двоє працівників дільниці з видобутку вугілля №1.

    Про це повідомляє прес-служба ДП «Львіввугілля».

    Трагедія сталася о 03:04.

    На шахту прибули два відділення оперативного взводу, лікарі реанімаційно-протишокової групи (РПГ) та командний склад Львівсько-Волинського ВГРЗ.

    «В ході рятувальної операції гірника підземного Михайла Турка та гірника з ремонту гірничих виробок Михайла Павлика звільнили з під завалу без ознак життя», - повідомили на підприємстві.

    Зазначається, що загиблий гірник Турко - 1997 р.н., мав стаж роботи за професією – 9 місяців. Другий загиблий гірник Павлик працював за професією більше 10 років.

    «З метою розслідування причин та обставин нещасного випадку ГУ Держпраці у Львівській області створює  комісію з спеціального розслідування відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.11.2012 року № 1232», - повідомили в ДП «Львіввугілля».

    Нагадаємо, раніше голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець написав у соцмережі, що 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» сталося обрушення породи, загинули двоє гірників.

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