  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинули двоє гірників

    • Розсилка
    <p>Всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21 гірник)</p> - На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинули двоє гірників

    Всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21 гірник)

    Тіло одного загиблого підняли на поверхню

    Вночі 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» на горизонті 242 м сталося обрушення породи, загинули двоє гірників.

    Про це в Facebook повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець.

    «Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються», - написав Волинець.

    За його словами, всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21 гірник). Шахта працює в штатному режимі.

    «До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля», - додав Волинець.

    Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, 25 квітня стався вибух. Загинули 13 гірників.

    У Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій заявили, що призначать виплати сім'ям загиблих гірників на шахті на Луганщині.

    Читайте також
    шахта Львівщина ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ