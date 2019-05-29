На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинули двоє гірників



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Всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21 гірник)

Тіло одного загиблого підняли на поверхню

Вночі 29 травня на шахті «Лісова» ДП «Львіввугілля» на горизонті 242 м сталося обрушення породи, загинули двоє гірників.

Про це в Facebook повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець.

«Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються», - написав Волинець.

За його словами, всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21 гірник). Шахта працює в штатному режимі.

«До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля», - додав Волинець.

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, 25 квітня стався вибух. Загинули 13 гірників.

У Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій заявили, що призначать виплати сім'ям загиблих гірників на шахті на Луганщині.