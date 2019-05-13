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    В Данії депутат запустив агітацію на Pornhub

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    Депутат з &laquo;Ліберального альянсу&raquo;&nbsp;Йоахім Б. Олсен&nbsp; - В Данії депутат запустив агітацію на Pornhub
    Депутат з «Ліберального альянсу» Йоахім Б. Олсен 
    Фото: Wikipedia / Mogens Engelund

    Йоахім Б. Олсен з «Ліберального альянсу» сподівається, що реклама на Pornhub допоможе йому переобратися до парламенту Данії на загальних виборах 5 червня

    У Данії політик знайшов унікальний спосіб залучення потенційних виборців – він вирішив розмістити рекламу на порносайті Pornhub. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Politico.

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    Йоахім Б. Олсен з «Ліберального альянсу» сподівається, що реклама на Pornhub допоможе йому переобратися до парламенту Данії на загальних виборах 5 червня.

    Колишній спортсмен Олсен, який виграв срібну медаль у штовханні ядра на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, сказав журналістам, що виборців потрібно досягати усюди.

    «Ми подумали, що це може бути кумедно – запустити рекламу на Pornhub. Половина інтернету - це порно, і ви повинні бути там, де виборці - в тому числі на порносайтах», - сказав він.

    Слоган політика, розміщений на сайті, звучить так: «Коли ви закінчите мастурбувати – голосуйте за Йокке».

    Політик зазначив, що заздалегідь не обговорював розміщення реклами на сайті з партією.

    «Я знаю, що деякі люди будуть нажахані. Сьогодні взагалі не можливо сказати щось, щоб не засмутити когось. Ті, хто знають мене як політика, знають, що я серйозний, але у мене є почуття гумору і я думаю, що це дуже смішно», - сказав політик.

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