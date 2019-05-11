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    Гройсман розповів про «зашкварний цинізм» в українській політиці

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман - Гройсман розповів про «зашкварний цинізм» в українській політиці
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Гройсман зізнався, що для нього незрозумілі безліч особливостей київської політики

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про свої перші враження від київської політики і давні знайомства між вищими посадовими особами.

    Про це Гройсман розповів в інтерв'ю Радіо НВ. 

    «Я за три роки зі всіма познайомився, хоча не всіх досконально ще знаю. Але точно знаю, що у багатьох політиків історія взаємовідносин по 20 років. Вони, коли сідають між собою про щось говорити - «А пам'ятаєш, у 2001 році ти мене так підставив?» - «А ти пам'ятаєш, в 98 році...». Тобто у них така глибока [історія відносин]», - поділився він.

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    Також Гройсман зізнався, що для нього незрозумілі безліч особливостей київської політики.

    «Приїжджає хлопець з Вінниці до Києва - тут всі вважають, що вони супер-еліта, яка десь собі живе на хмарах. Звісно, для мене дуже багато незрозумілих питань. Я вважаю, що в київській політиці, за великим рахунком, дуже багато цинізму, дуже багато нещирості», - розповів прем'єр-міністр.

    За словами Гройсмана, під час його роботи у Вінниці не було такого «зашкварного цинізму».

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман засумнівався в необхідності дострокового припинення повноважень Верховної Ради і позачергових парламентських виборів.

    При цьому він констатував, що остаточне рішення буде приймати президент, а також запевнив, що уряд продовжить роботу при будь-якому розвитку подій.

    Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану  з фаховими людьми політичну партію. 

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