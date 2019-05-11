Гройсман розповів про «зашкварний цинізм» в українській політиці



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Гройсман зізнався, що для нього незрозумілі безліч особливостей київської політики

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про свої перші враження від київської політики і давні знайомства між вищими посадовими особами.

Про це Гройсман розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

«Я за три роки зі всіма познайомився, хоча не всіх досконально ще знаю. Але точно знаю, що у багатьох політиків історія взаємовідносин по 20 років. Вони, коли сідають між собою про щось говорити - «А пам'ятаєш, у 2001 році ти мене так підставив?» - «А ти пам'ятаєш, в 98 році...». Тобто у них така глибока [історія відносин]», - поділився він.

Також Гройсман зізнався, що для нього незрозумілі безліч особливостей київської політики.

«Приїжджає хлопець з Вінниці до Києва - тут всі вважають, що вони супер-еліта, яка десь собі живе на хмарах. Звісно, для мене дуже багато незрозумілих питань. Я вважаю, що в київській політиці, за великим рахунком, дуже багато цинізму, дуже багато нещирості», - розповів прем'єр-міністр.

За словами Гройсмана, під час його роботи у Вінниці не було такого «зашкварного цинізму».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман засумнівався в необхідності дострокового припинення повноважень Верховної Ради і позачергових парламентських виборів.

При цьому він констатував, що остаточне рішення буде приймати президент, а також запевнив, що уряд продовжить роботу при будь-якому розвитку подій.

Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану з фаховими людьми політичну партію.