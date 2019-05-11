Команда Зеленського у відео закликала українців долучатися до суспільного і політичного життя



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Ми перші придумали такий інструментарій влади, що допоможе долучити людей до вирішення проблем у країні, - команда Зеленського

Команда новообраного президента Володимира Зеленського зробила відео, де закликає українців писати про свої проблеми у коментарях.

«Ми перші придумали такий інструментарій влади, що допоможе долучити людей до вирішення проблем у країні», - говорить представник команди Зеленського Русік.

«Готові вплинути на стан політичного життя в країні? Хай народ на вулицях висловить свою думку. Є проблема в Україні, що вас турбує — напишіть її у коментарях», - говорить у відеоролику представник команди Зеленського Русік.

За його словами, найактуальніші проблеми будуть розбиратися у відео-петиції і на них відреагує Володимир Зеленський особисто.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли будуть перші «гучні посадки».

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.