  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В двох областях країни стабілізувався показник сovid-госпіталізацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шість областей України мають кількість госпіталізованих хворих меншу за допустимі значання - В двох областях країни стабілізувався показник сovid-госпіталізацій
    Шість областей України мають кількість госпіталізованих хворих меншу за допустимі значання
    Фото з відкритих джерел

    У Львівській та Тернопільській областях кількість шпиталізованих хворих не перевищує норми

    Протягом минулої доби зменшилася кількість госпіталізацій хворих на Covid-19 у Львівській та Тернопільській областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Загалом показники госпіталізацій вернулися до норми вже у шести областях країни.

    Так, у Львівській області показник госпіталізацій становить зараз 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення. У Тернопільській області – 59,8. Крім цього відповідають нормі показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) і Херсонській (56,4) областях. Найгірша ситуація у Хмельницькій області – 121,4. У Києві цей показник становить 82,3.

    Відзначимо, в «червоній» зоні карантину знаходяться більш ніж половина усіх регіонів України – 13: місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. «Жовтими» залишаються три області – Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта – «помаранчеві».

    В «червоній» зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту.

    Нагадаємо, що учора головний санітарний лікар Віктор Ляшко припустив, що Чернівецька область найближчими днями може вийти з «червоної» зони карантину. За його словами, в регіоні досягли чотирьох з п’яти передумов для переходу в «жовту» зону.

    Читайте також:

    Теги: лікар місто населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies