В двох областях країни стабілізувався показник сovid-госпіталізацій

У Львівській та Тернопільській областях кількість шпиталізованих хворих не перевищує норми

Протягом минулої доби зменшилася кількість госпіталізацій хворих на Covid-19 у Львівській та Тернопільській областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Загалом показники госпіталізацій вернулися до норми вже у шести областях країни.

Так, у Львівській області показник госпіталізацій становить зараз 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення. У Тернопільській області – 59,8. Крім цього відповідають нормі показники госпіталізацій у Закарпатській (39,1), Кіровоградській (49,4), Івано-Франківській (47,8) і Херсонській (56,4) областях. Найгірша ситуація у Хмельницькій області – 121,4. У Києві цей показник становить 82,3.

Відзначимо, в «червоній» зоні карантину знаходяться більш ніж половина усіх регіонів України – 13: місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. «Жовтими» залишаються три області – Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта – «помаранчеві».

В «червоній» зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, що учора головний санітарний лікар Віктор Ляшко припустив, що Чернівецька область найближчими днями може вийти з «червоної» зони карантину. За його словами, в регіоні досягли чотирьох з п’яти передумов для переходу в «жовту» зону.