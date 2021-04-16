Ляшко назвав область, яка може вийти з «червоної» зони у найближчі дні

Рівень тестування у Чернівецькій області в чотири рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення

Один з «червоних» регіонів досяг чотирьох з п’яти передумов для переходу в «жовту» зону

Чернівецька область найближчими днями може вийти з «червоної» зони карантину. Про це заявив у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в регіоні досягли чотирьох з п’яти передумов для переходу в «жовту» зону.

Так, рівень тестування у Чернівецькій області в чотири рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення.

Коефіцієнт виявлення коронавірусу на чверть менший за цільовий показник у 20%. Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до поточних 49%, що менше встановленого показника у 65%.

Динаміка рівня госпіталізацій впала на чверть за тиждень.

Рівень госпіталізацій зменшився з 99 осіб на 100 тисяч населення до поточних 67, очікується, що найближчими днями рівень госпіталізацій у регіоні може опуститися нижче цільового показника у 60 осіб на 100 тисяч населення.

«Це третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка показує результат від впровадження вчасних та ефективних заходів адаптивного карантину», – заявив Ляшко.

Як відомо, 15 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних зон: «червоними» є Київ та 12 областей.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу.

Також вчені з НАНУ повідомили, що в Україні пройдено пік нових виявлень Covid-19 за день, проте за летальними випадками піковий період ще не подолано. У МОЗ заявили, що епідемія в країні починає йти на спад.

При цьому Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.