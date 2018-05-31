В Еміратах активіста ув'язнили на 10 років за критику уряду у соцмережі

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Фото: ISHR Ахмед Мансур - відомий в ОАЕ активіст

Правозахисні групи закликали звільнити Мансура, назвавши його арешт порушенням свободи слова

В Об'єднаних Арабських Еміратах активіста засудили на 10 років ув'язнення за критику уряду у соцмережі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву газету The National.

«Відомого в Об'єднаних Арабських Еміратах активіста Ахмеда Мансура засудили на 10 років тюремного ув'язнення й оштрафували на 272 тисячі доларів США за критику уряду у соціальній мережі», - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, суд зняв з нього звинувачення щодо тероризму.

Зазначається, що Мансур під час «Арабської революції» у 2011 році закликав провести реформи й в інших арабських державах.

Його заарештували у березні 2017 року за звинуваченням у віровідступництві та розпалюванні ворожнечі.

Правозахисні групи закликали звільнити Мансура, назвавши його арешт порушенням свободи слова.