В Естонії хочуть заборонити неповнолітнім робити тату та ходити в солярії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк заявив, що результати наукових досліджень показують, що послуги солярії і тату-салонів «тягнуть за собою ризики для здоров'я»

В Естонії новий законопроект про здоров'я народонаселення, який мають намір ввести в дію з 1 вересня 2020 року, передбачає заборону надавати неповнолітнім послуги солярію і робити татуювання.

Міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк заявив, що результати наукових досліджень показують, що «ці послуги тягнуть за собою ризики для здоров'я», повідомляє агентство BNS.

Міністр послався на міжнародні дослідження, які показали, що чорнила для татуювання містять канцерогенні сполуки, і чим раніше людина піддається впливу цих речовин, тим більша ймовірність розвитку раку протягом життя.

«Також науково доведено, що використання солярію в молодому віці збільшує ризик розвитку меланоми», - зазначив Кийк.

Міністерство соціальних справ Естонії направило новий законопроект про здоров'я народонаселення на узгодження іншим міністерствам і партнерам. Передбачається, що закон про здоров'я народонаселення, який діє з 1995 року, буде замінений у повному обсязі.

Джерело: Інтерфакс-Україна