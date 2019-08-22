На згадку про роботу в Держкіно Іллєнко набив тату
Головою Держкіно Пилип Іллєнко став у 2014 році
Голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам'ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebok.
«Нове татуювання. На згадку про роботу в Держкіно», - йдеться у підписі над знімком.
Нагадаємо, 19 серпня голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Він повідомив, що що найближчим часом планує відпочити, а надалі продовжити свою діяльність в українському кінематографі.
Додамо, головою Держкіно Пилип Іллєнко став у 2014 році.
Яке відомо, держава за три роки профінансувала зйомки 148 фільмів.
Крім того, наприкінці липня у Київ приїхав відомий голлівудський режисер - автор фільмів «Армагеддон», «Погані хлопці», «Перл Харбор», «Трансформери» та інших, Майкл Бей.
Нагадаємо, раніше Іллєнко закликав президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу «Свати» на телеканалі «1+1».