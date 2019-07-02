Alyona Alyona набила тату на груди



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Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская реперша alyona alyona, которая недавно решила украсить свое пышное тело татуировкой

На своей странице в Instagram, украинская реперша показала, какое место выбрала для нательного рисунка.

Так, на снимке, опубликованном в stories полуобнаженная Alyona Alyona позирует в тату-салоне. На фото видно, что новая тату находиться в весьма пикантном месте.





instagram.com/alyona.alyona.official

«Есть тату публичные, а есть личные», - так подписала снимок реперша, отмечая, что новую татуировку она делает для себя.