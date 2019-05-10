В Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку



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В п’ятницю, 10 травня, столичний суд вирішив спростити розгляд справ про поручительство Ігоря Коломойського по кредитам ПриватБанку

Господарський суд Києва вирішив об'єднати в одне всі п'ять проваджень, відкритих за позовами екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського до Нацбанку України і ПриватБанку. Позови стосувались законності п'яти кредитних договорів і його особистого поручительства по ним.

Розгляд цієї справи запланований на 20 травня.

В ухвалі однієї з п’яти справ за 22 квітня поточного року йдеться, що позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання недійсним кредитного договору №19 від 03.03.2009, укладеного між НБУ і ... ПриватБанк, а також наявністю підстав для визнання недійсним договору поруки №19-1 / П від 27.05.2016, укладеного між НБУ, ОСОБА_1 (І. Коломойський – Ред.) і ПриватБанком ", - йдеться в ухвалі.

Розглянувши позов, суддя витребував у відповідачів в термін до 8 травня оригінали (для огляду) та копії постанови правління НБУ №92 / БТ від 25 лютого 2009 та кредитного договору №19 від 3 травня 2009, укладеного між НБУ та ПриватБанком, а також запропонував відповідачам надати відгук, всі електронні та письмові докази, висновки експертів і заяви свідків.

Слід зазначити, що на 20 травня в Господарському суді Києва заплановані розгляди ще двох справ по ПриватБанку, де відповідачем значиться Нацбанк. Одна справа - №910/16431/18 - призначена на 12:00 (суддя Усатенко), друга справа - №910/16410/18 - на 14:30 (суддя Головіна).