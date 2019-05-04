Коломойський та «Приватбанк»: чому дивну активність олігарха не коментує Зеленський?

Можна зробити просто хвилинний ролик в інстаграмі. Як тоді, про булаву

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МВФ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ, а также послы G7, которые намедни посетили Нацбанк и выразили поддержку независимому регулятору.

В общем, для тех кто в танке. Еще раз. Кредиторы и друзья Украины заявляют, что Национализация Приватбанка была важной реформой. И любая ревизия этой реформы приведет к катастрофическим последствиям для экономики Украины.

Более того, «мировая закулиса» как бы намекает, что им плевать как именно Коломойский выстраивает свою переговорную позицию. Согласно их мнению Коломойский должен народу Украины 5.5 млрд долларов и украинская власть обязана сделать все, чтобы он расплатился.

Точка.

В общем, все же заметили активность Коломойского. Все, кроме избранного президента. Который пока никак не прореагировал на заявления своего, хм, фаната и старого друга. А пора бы, ведь именно избранный президент теперь должен защищать интересы украинского народа, по крайней мере ближайшие лет 5. И министерством Счастья он, надеюсь, не собирается ограничиваться?

Можно сделать просто минутный ролик в инстаграм. Как тогда, про булаву. Можно даже текст приблизительный набросать. Тем более этот голос и это выражение лица все теперь могут представить даже если разбудить в 2 часа ночи.

Что то вроде такого:

«Уважаемый Игорь Валерьевич. Мы давно знакомы, я очень ценю все, что вы сделали для меня лично и для нашей команды. Но мы уже не в 90-х и я хочу попросить вас понять это, народ Украины ушел далеко вперед и уже никогда не согласится с тем, что чьи то рюкзаки лучше, чем чьи то высотомеры. И народ Украины, как и я, знает, что на Донбассе мы имеем дело с российской агрессией, а любые разговоры про гражданский конфликт играют лишь на руку Путина. И я ознакомился с информацией относительно национализации Приватбанка и хочу заявить, что буду отстаивать интересы только украинского народа. И моя личная дружба не имеет никакого значения. Увы, Игорь Валерьевич, вы должны украинскому народу 5 млрд долларов, эти деньги нам очень нужны и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы справедливость восторжествовала. До свидания»

Слабо, да?