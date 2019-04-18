Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк» — НБУ



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Екс-акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський

На момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію

Екс-акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу.

«Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливе лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків», - сказала вона.

Насправді ж ситуація протилежна, заявила Рожкова.

«Зважаючи на результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не вбачаємо підстав для такого відшкодування», - заявила представниця НБУ.

«Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був від’ємним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, завдані іншій стороні», - повідомила Рожкова.

НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.

«Наше завдання - продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям заподіяні збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій з виведення коштів з Приватбанку», - сказала Рожкова.

Раніше Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».