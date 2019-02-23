В Індії через отруєння алкоголем помер 41 працівник чайної плантації

Велика частина постраждалих працювала на чайній плантації у штаті Ассам

В Індії щонайменше 41 працівник чайної плантації помер після вживання контрафактного алкоголю, ще 20 осіб госпіталізовано у важкому стані

Про це повідомили в уряді країни, передає Reuters.

Трагічний випадок стався на плантації в північно-східному штаті Ассам. Серед загиблих - щонайменше сім жінок.

Алкогольне отруєння в Індії - не рідкість, оскільки багато хто не може дозволити собі ліцензовані напої.

До нелегального спиртного часто додають хімікати, наприклад пестициди, нібито для поліпшення потенції.

Поліція заарештувала п'ятьох осіб, в тому числі власника виробництва.

Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами.