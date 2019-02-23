В Індії через отруєння алкоголем помер 41 працівник чайної плантації
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Велика частина постраждалих працювала на чайній плантації у штаті Ассам
В Індії щонайменше 41 працівник чайної плантації помер після вживання контрафактного алкоголю, ще 20 осіб госпіталізовано у важкому стані
Про це повідомили в уряді країни, передає Reuters.
Трагічний випадок стався на плантації в північно-східному штаті Ассам. Серед загиблих - щонайменше сім жінок.
Алкогольне отруєння в Індії - не рідкість, оскільки багато хто не може дозволити собі ліцензовані напої.
До нелегального спиртного часто додають хімікати, наприклад пестициди, нібито для поліпшення потенції.
Поліція заарештувала п'ятьох осіб, в тому числі власника виробництва.
Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.
Раніше повідомлялося, що в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами.