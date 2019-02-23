  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Індії через отруєння алкоголем помер 41 працівник чайної плантації

    • Розсилка
    В Індії через отруєння алкоголем помер 41 працівник чайної плантації

    Велика частина постраждалих працювала на чайній плантації у штаті Ассам

    В Індії щонайменше 41 працівник чайної плантації помер після вживання контрафактного алкоголю, ще 20 осіб госпіталізовано у важкому стані

    Про це повідомили в уряді країни, передає Reuters.

    Трагічний випадок стався на плантації в північно-східному штаті Ассам. Серед загиблих - щонайменше сім жінок.

    Алкогольне отруєння в Індії - не рідкість, оскільки багато хто не може дозволити собі ліцензовані напої.

    До нелегального спиртного часто додають хімікати, наприклад пестициди, нібито для поліпшення потенції.

    Поліція заарештувала п'ятьох осіб, в тому числі власника виробництва.

    Нагадаємо, в Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.

    Раніше повідомлялося, що в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. 

    отруєння алкоголь Індія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ