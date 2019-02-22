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    В Іспанії у мішленівському ресторані масово отруїлися люди, одна жінка померла

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    В Іспанії у мішленівському ресторані масово отруїлися люди, одна жінка померла

    Постраждала жінка померла наступного дня після отруєння

    В Іспанії в одному з елітних ресторанів Валенсії сталося масове отруєння. В результаті 29 людей потрапили до лікарні, одну жінку врятувати не вдалося.

    Про це йдеться в «Сніданку з 1+1».

    Постраждала жінка померла наступного дня після отруєння. Напередодні вона разом із сім‘єю замовила на вечерю страву з грибами. Саме вони і стали причиною смертельної інтоксикації. Поліція припускає, що отрута могла потрапити до грибів внаслідок їх неправильного приготування.  

    У інших постраждалих стан також тяжкий.  Загалом, того вечора в ресторані їли 75 людей.

    До випадку з отруєнням заклад у Валенсії мав успішну репутацію, на його рахунку була Мішленівська зірка.

    Власник офіційно вибачився перед сім’ями постраждалих. Доки триває розслідування, ресторатор оголосив про закриття ресторану.

    Раніше повідомлялося, що в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. 

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