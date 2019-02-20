  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні за тиждень двоє людей отруїлися грибами

    • Розсилка
    В Україні за тиждень двоє людей отруїлися грибами

    Одна людина отруїлася грибами на Вінниччині, інша - на Полтавщині

    Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

    Читайте також

    «Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіли дві особи (зокрема одна дитина)», - повідомили у центрі.

    Зокрема, одна людина отруїлася грибами у Вінницькій області. Ще одна - 15-ти річна дитина - захворіла у Полтавській області.

    Загалом за звітний тиждень зареєстровано три випадки харчового отруєння. Так, зареєстровано ще й один випадок ботулізму в Запорізькій області, внаслідок якого захворіли дві особи. 

    Наприкінці січня мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету.

    Також повідомлялося, що на Буковині жінка померла від отруєння настоянкою

    «Правоохоронці встановили, що 46-річна жінка випила домашню спиртову настойку, приготовлену із застосуванням отруйних компонентів і призначену для зовнішнього застосування», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на Хмельниччині відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих в дошкільному закладі міста Нетішин. 

     

    Читайте також
    медицина отруєння їжа лікарня Вінниччина Полтавщина хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ