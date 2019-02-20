В Україні за тиждень двоє людей отруїлися грибами



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Одна людина отруїлася грибами на Вінниччині, інша - на Полтавщині

Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

«Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіли дві особи (зокрема одна дитина)», - повідомили у центрі.

Зокрема, одна людина отруїлася грибами у Вінницькій області. Ще одна - 15-ти річна дитина - захворіла у Полтавській області.

Загалом за звітний тиждень зареєстровано три випадки харчового отруєння. Так, зареєстровано ще й один випадок ботулізму в Запорізькій області, внаслідок якого захворіли дві особи.

Наприкінці січня мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету.

Також повідомлялося, що на Буковині жінка померла від отруєння настоянкою.

«Правоохоронці встановили, що 46-річна жінка випила домашню спиртову настойку, приготовлену із застосуванням отруйних компонентів і призначену для зовнішнього застосування», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих в дошкільному закладі міста Нетішин.