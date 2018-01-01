В Індії під час пожежі на складі загинули 17 осіб

Рятувальні операції тривають

В Індії на складі у промисловій зоні Делі спалахнула пожежа, загинули 17 осіб. Про це повідомляє Reuters. «Сімнадцять осіб загинули після пожежі на складі у промисловій зоні на околиці столиці Індії», - йдеться у повідомленні. Чиновник у пожежній службі Делі уточнив, що пожежа сталася в будівлі, використовуваній для зберігання



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Рятувальні операції тривають

В Індії на складі у промисловій зоні Делі спалахнула пожежа, загинули 17 осіб. Про це повідомляє Reuters.

«Сімнадцять осіб загинули після пожежі на складі у промисловій зоні на околиці столиці Індії», - йдеться у повідомленні.

Чиновник у пожежній службі Делі уточнив, що пожежа сталася в будівлі, використовуваній для зберігання феєрверків.

Рятувальні операції тривають.

Нагадаємо, у центрі Києва ввечері 20 січня сталася масштабна пожежа у відселеному 5-поверховому житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Причини пожежі з’ясовують.

За даними рятувальників, вогнем був охоплений 5-й поверх і дах будівлі за адресою вул. Б.Хмельницького, 12. Площа пожежі становила близько 800 квадратних метрів.

До гасіння вогню було залучено 22 одиниці техніки та 84 чоловіки особового складу, повідомляє ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на території Одеського механічного заводу, який вже давно не працює, спалахнула пожежа.