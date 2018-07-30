В Індонезії понад 500 альпіністів заблоковані на горі після землетрусу



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Фото: REUTERS В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу

Рятувальники запевняють, що всіх людей врятують протягом дня

На горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок через землетрус опинилися в блокаді більше 500 альпіністів і туристів.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на рятувальну службу.

Представник рятувальної служби запевнив, що всі, хто залишився на горі, будуть евакуйовані протягом дня.

Як зазначається, землетрус магнітудою 6,4, зафіксований в неділю на індонезійському острові Ломбок, призвів до загибелі 14 осіб, 160 отримали травми, десятки будинків обрушилися.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі, звідки не надійшло жодних повідомлень про руйнування.

Найбільший у світі архіпелаг, Індонезія, схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

У грудні 2004 року масивний підводний землетрус біля узбережжя Суматри в західній частині Індонезії спричинив цунамі, в результаті якого загинуло понад 220 тисяч людей у багатьох країнах регіону.