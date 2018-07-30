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    В Індонезії понад 500 альпіністів заблоковані на горі після землетрусу

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    <span>В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу&nbsp;&nbsp;</span> - В Індонезії понад 500 альпіністів заблоковані на горі після землетрусу
    Фото: REUTERS
    В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу  

    Рятувальники запевняють, що всіх людей врятують протягом дня

    На горі Рінджані на індонезійському курортному острові Ломбок через землетрус опинилися в блокаді більше 500 альпіністів і туристів.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на рятувальну службу.

    Представник рятувальної служби запевнив, що всі, хто залишився на горі, будуть евакуйовані протягом дня.

    Як зазначається, землетрус магнітудою 6,4, зафіксований в неділю на індонезійському острові Ломбок, призвів до загибелі 14 осіб, 160 отримали травми, десятки будинків обрушилися.

    Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі, звідки не надійшло жодних повідомлень про руйнування.

    Найбільший у світі архіпелаг, Індонезія, схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

    У грудні 2004 року масивний підводний землетрус біля узбережжя Суматри в західній частині Індонезії спричинив цунамі, в результаті якого загинуло понад 220 тисяч людей у багатьох країнах регіону.

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