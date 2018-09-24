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    В Індонезії прокинувся вулкан, зафіксовано десятки вибухів

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    В Індонезії прокинувся вулкан, зафіксовано десятки вибухів
    Фото: Reuters

    Влада Індонезії рекомендує місцевим жителям евакуюватися в безпечні райони

    В Індонезії на території провінції Лампунг прокинувся вулкан Анак-Кракатау.

    Про це повідомляє агентство Аnadolu.

    В  Управлінні кліматології, метеорології та геофізики Індонезії зазначили, що з 21 вересня на вулкані було зафіксовано 44 вибухи.

    Зазначається, що хмара попелу піднялася на висоту 200 метрів.

    Влада Індонезії рекомендує місцевим жителям евакуюватися в безпечні райони.

    Як відомо, вулкан знаходиться на індонезійському острові Анак-Кракатау в акваторії Тихого океану, в Зондській протоці. Його висота становить 813 м. Останнє виверження вулкана у 1883 році практично знищило острів.

    Раніше повідомлялося, що в столиці Азербайджану Баку сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг, який є другим за величиною грязьовим вулканом у світі.

    Джерело: Укрінформ

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