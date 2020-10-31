В Іспанії масштабні протести через карантин: протестувальники палять автівки та грабують магазини
Протестувальники обурені карантином та звинувачують владу у тому, що її дії провокують масове безробіття
Як пише Reuters, епіцентром протестів стала Барселона, де в ніч з п'ятниці на суботу, 31 жовтня протестувальники громили магазини, будували барикади та підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі містян.
В центрі Барселони зловмисники грабували магазини та знищували їх начиння.
Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid.— La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020
Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G
Поліція застосувала проти протестувальників силу, було поранено понад 30 осіб, серед них є і правоохоронці. Поліція звинувачує у в організації та підбурюванні погромів ультраправі угрупування.
AHORA MISMO - Cargas en la manifestación en plaza Sant Jaume. pic.twitter.com/QEEszmuNtE— Víctor Arias (@thefuckingvas) October 30, 2020
Іспанія є однієї з найбільш постраждалих від Covid-19 країн Європи, наразі уряд у Мадриді вдається до дедалі більш радикальних заходів для стримування інфекції. Зокрема, регіональна влада отримала право обмежувати свободу пересування та вводити комендантську годину.
Наприклад, у Каталонії влада закрила ресторани, бари, клуби та салони краси, закриті великі торгові центри , заборонені всі масові заходи.
За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.