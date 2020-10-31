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    В Іспанії масштабні протести через карантин: протестувальники палять автівки та грабують магазини

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    Протести на вулицях Барселони - В Іспанії масштабні протести через карантин: протестувальники палять автівки та грабують магазини
    Протести на вулицях Барселони
    @LaVanguardia

    Протестувальники обурені карантином та звинувачують владу у тому, що її дії провокують масове безробіття

    Як пише Reuters, епіцентром протестів стала Барселона, де в ніч з п'ятниці на суботу, 31 жовтня протестувальники громили магазини, будували барикади та підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі містян.

    В центрі Барселони зловмисники грабували магазини та знищували їх начиння. 


    Поліція застосувала проти протестувальників силу, було поранено понад 30 осіб, серед них є і правоохоронці. Поліція звинувачує у в організації та підбурюванні погромів ультраправі угрупування. 

    Іспанія є однієї з найбільш постраждалих від Covid-19 країн Європи, наразі уряд у Мадриді вдається до дедалі більш радикальних заходів для стримування інфекції. Зокрема, регіональна влада отримала право обмежувати свободу пересування та вводити комендантську годину.

    Наприклад, у Каталонії влада закрила ресторани, бари, клуби та салони краси, закриті великі торгові центри , заборонені всі масові заходи. 

    За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція. 

     Читайте також:
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    Іспанія карантин коронавірус
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