В Іспанії масштабні протести через карантин: протестувальники палять автівки та грабують магазини

Протестувальники обурені карантином та звинувачують владу у тому, що її дії провокують масове безробіття

Як пише Reuters, епіцентром протестів стала Барселона, де в ніч з п'ятниці на суботу, 31 жовтня протестувальники громили магазини, будували барикади та підпалювали сміттєві контейнери і автомобілі містян.

В центрі Барселони зловмисники грабували магазини та знищували їх начиння.

Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid.



Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020





Поліція застосувала проти протестувальників силу, було поранено понад 30 осіб, серед них є і правоохоронці. Поліція звинувачує у в організації та підбурюванні погромів ультраправі угрупування.

AHORA MISMO - Cargas en la manifestación en plaza Sant Jaume. pic.twitter.com/QEEszmuNtE — Víctor Arias (@thefuckingvas) October 30, 2020

Іспанія є однієї з найбільш постраждалих від Covid-19 країн Європи, наразі уряд у Мадриді вдається до дедалі більш радикальних заходів для стримування інфекції. Зокрема, регіональна влада отримала право обмежувати свободу пересування та вводити комендантську годину.

Наприклад, у Каталонії влада закрила ресторани, бари, клуби та салони краси, закриті великі торгові центри , заборонені всі масові заходи.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.

Читайте також:



