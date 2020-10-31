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    Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19

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    Борис Джонсон може оголосити про новий локдаун вже 4 листопада - Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19
    Борис Джонсон може оголосити про новий локдаун вже 4 листопада
    Фото:Number 10/Flickr

    Уряд може закрити всі магазини окрім продовольчих та закладів освіти

    За даними The Times, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня. 

    Таке рішення може бути ухвалене після звіту вчених, у якому йдеться про те, що коронавірус поширюється у країні навіть швидше, ніж вони прогнозували за найгіршим сценарієм.

    Новий локдаун може бути запроваджений вже у середу, 4 листопада і діяти до 1 грудня. Очікується, що в понеділок Джонсон проведе прес-конференцію,  на якій оголосить про нові обмежувальні заходи. Як пише видання, уряд може закрити всі магазини та бари, окрім продовольчих магазинів та закладів освіти.  

    За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії склала 24 405 тисячі, 274 пацієнти померли. Це є одним з найбільших показників у Європі. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 у Британії склала 989 745 осіб, померли - 46 229 осіб.

    За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція. 

    Велика Британія Борис Джонсон коронавірус
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