Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19

Борис Джонсон може оголосити про новий локдаун вже 4 листопада

Уряд може закрити всі магазини окрім продовольчих та закладів освіти

За даними The Times, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.

Таке рішення може бути ухвалене після звіту вчених, у якому йдеться про те, що коронавірус поширюється у країні навіть швидше, ніж вони прогнозували за найгіршим сценарієм.

Новий локдаун може бути запроваджений вже у середу, 4 листопада і діяти до 1 грудня. Очікується, що в понеділок Джонсон проведе прес-конференцію, на якій оголосить про нові обмежувальні заходи. Як пише видання, уряд може закрити всі магазини та бари, окрім продовольчих магазинів та закладів освіти.

За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії склала 24 405 тисячі, 274 пацієнти померли. Це є одним з найбільших показників у Європі. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 у Британії склала 989 745 осіб, померли - 46 229 осіб.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.