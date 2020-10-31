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    У світі за добу вперше виявили понад пів мільйона нових випадків Covid-19

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    <p><span>Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44,8 млн випадків Covid-19<o:p></o:p></span></p> - У світі за добу вперше виявили понад пів мільйона нових випадків Covid-19

    Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44,8 млн випадків Covid-19

    Найбільше нових інфікованих у США, Індії та Франції

    Протягом останньої доби у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19.

    Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

    Протягом доби у США було зафіксовано 80 384 нові випадки, в Індії – 48 648, у Франції – 47 637.

    Лідером за кількістю інфікованих від початку пандемії залишаються США – 8 763 682. У першій п'ятірці також Індія (8 088 851 випадок), Бразилія (5 468 270), РФ (1 599 976) та Франція (1 250 705).

    Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44 888 869 випадків Covid-19.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      378729
    • Хворіють
      216662
    • Одужали
      155026
    • Померли
      7041

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

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