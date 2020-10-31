У світі за добу вперше виявили понад пів мільйона нових випадків Covid-19

Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44,8 млн випадків Covid-19

Найбільше нових інфікованих у США, Індії та Франції

Протягом останньої доби у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Протягом доби у США було зафіксовано 80 384 нові випадки, в Індії – 48 648, у Франції – 47 637.

Лідером за кількістю інфікованих від початку пандемії залишаються США – 8 763 682. У першій п'ятірці також Індія (8 088 851 випадок), Бразилія (5 468 270), РФ (1 599 976) та Франція (1 250 705).

Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44 888 869 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).

Коронавірус в Україні

Всього 378729

Хворіють 216662

Одужали 155026

Померли 7041

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.