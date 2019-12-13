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    В Італії авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

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    В Італії авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

    Рейси скасовані через страйк своїх співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників

    Італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала 315 рейсів через страйк своїх співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Наголошується, що у зв'язку з 24-годинними страйками в секторі повітряного транспорту, підтвердженими деякими італійськими профспілками у п'ятницю 13 грудня, Alitalia була змушена скасувати кілька рейсів, запланованих на цей день. Список скасованих рейсів можна подивитися тут.

    Рейси, заплановані на 13 грудня, у години пік-з 7:00 до 10:00 і з 18:00 до 21:00 будуть виконуватися у відповідності з графіком.

    Крім того, в результаті скасування рейсу 13 грудня у зв'язку з 24-годинними страйками авіакомпанія була змушена скасувати деякі рейси пізно ввечері 12 грудня і рано вранці 14 грудня.

    авіація Італія страйк
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