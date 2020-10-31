В Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну

У Флоренції поліція жорстко затримує учасників протестів, які виступають проти жорсткого лок дауну

У Флоренції в суботу було затримано близько 20 осіб

В італійській Флоренції близько 20 осіб були затримані після протестів проти коронавірусних заходів, оскільки вони переросли у жорсткі сутички з поліцією. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Local.

Затримання відбулися після того, як поліція не дала близько 200 демонстрантам увійти на відому історичну площу Синьйорії, яка була центром політичного життя за часів Флорентійської республіки, ідеться в повідомленні.

На сусідніх вулицях спалахнули сутички з поліцейськими в спецобмундируванні. Деякі протестувальники закидали поліцію коктейлями Молотова, пляшками і камінням, перекидали сміттєві баки і ламали камери спостереження. В суботу мер Флоренції жорстко розкритикував протестувальників.

«Ми прожили сюрреалістичну, страшну і болісну ніч у Флоренції. Не так треба протестувати проти своїх скарг, не так треба озвучувати свої страждання.. . Ті, хто спотворює місто, повинні заплатити», - написав мер Флоренції Даріо Нарделла у Facebook в суботу вранці.

Протягом минулого тижня протестувальники вийшли на вулиці в різних містах Італії, критикуючи нову серію заходів боротьби з коронавірусом.

В останні дні протести в кількох містах стали жорстокими, оскільки футбольні хулігани, ультраправі активісти та інші загострювали ситуацію на мирних демонстраціях.

Як повідомляв «Главком», в Іспанії також масштабні протести проти карантину: протестувальники палять автівки та грабують магазини.

Між тим, Велика Британія може запровадити новий локдаун через стрімке поширення Covid-19.