В Італії продають пиво із портретами Гітлера та Муссоліні: фотодоказ



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Фото: Володимир Мазур / Facebook Полиці італійського магазину

«Нацистський» алкоголь продають у місті Ріміні

В Італії помічені алкогольні напої, на яких друкуються портрети Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. Відповідне фото оприлюднив один з українських користувачів Facebook.

На ньому видно, як на декількох полицях стоять пляшки із відповідними портретами у різних варіаціях. На фото також видно пляшки із зображенням Че Гевари.

«На етикетках Че Гевара, Гітлер і Муссоліні. А ще лімончелло в пляшках у вигляді голови Леніна. А ми з Бандерою в Європу не ввійдемо, типу. Ага зараз…», - прокоментував своє фото Володимир Мазур.

Геолокація свідчить, що фото знято у місті Ріміні на узбережжі Адріатичного моря.

Зазначимо, про продаж спиртних напоїв із зображенням диктаторів було відомо ще у 2014 році. Про скандал тоді написала британська The Telegraph.

Польський турист зауважив такі напої у місті Бібіоне на Півночі Італії. Він був шокований, коли знайшов алкогольні напої із портерами Гітлера, Сталіна, Муссоліні.

Компанія, яка виробляє ці напої, більшу частину свого продукту продає німецьким та австрійським туристам, які розглядають їх в якості сувенірів. Через попит на ці товари правові проблеми, протести та етичні проблеми, пов'язані з попаданням Гітлера на пивну пляшку, були проігноровані компанією-виробником.