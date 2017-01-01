Гітлер знав про Голодомор в Україні. Історик навів докази

Адольф Гітлер надав грошову допомогу для німців, що страждали від голоду в СРСР

Адольф Гітлер у 1930-х роках знав про Голодомор в Україні. Про це заявив Василь Іванович Марочко - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень геноциду українського народу в інтерв’ю «Главкому». За його словами, обізнаність Гітлера підтверджує факт



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Адольф Гітлер надав грошову допомогу для німців, що страждали від голоду в СРСР

Адольф Гітлер у 1930-х роках знав про Голодомор в Україні. Про це заявив Василь Іванович Марочко - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, керівник Центру досліджень геноциду українського народу в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, обізнаність Гітлера підтверджує факт надання ним грошових коштів для німців, що жили в СРСР і потерпали від голоду. Історик відзначив, що загалом у той період Європа була обізнаною у тому, що відбувається в Україні, проте відмовлялась будь-яким чином реагувати.

«Професор Бочковський (Ольгерд-Іполит Бочковський - український соціолог, політолог і етнолог, один із провідних європейських фахівців першої половини 20 століття з теорії нації та національних відносин – «Главком») у 1933 році назвав позицію Європи «безхребетною». Європейські країни навіть не наважилися висловити занепокоєння тоді, хоча про факт голоду знала Німеччина, знала Франція, знали всі європейські країни від їхніх дипломатів. Цікаво, що навіть Гітлер певним чином визнавав, що в Україні є Голодомор. Він приніс 1000 німецьких рейхсмарок і поклав до фонду «Брати у скруті» - була створена така організація і в Німеччині, і в Європі, яка надавала допомогу німцям-менонітам в СРСР, які також потерпали від голоду. Дуже багато зверталися за нею і отримували її у такий спосіб», - розказав Марочко.

Історик зауважив, що для пришвидшення процесу визнання Голодомору геноцидом треба скористатися тим фактом, «що у 30-х роках, зокрема, у вересні 1933 року Ліга Націй відмовила українській делегації у визнанні факту голоду, а відтак і наданні відповідної допомоги та розголосу».

«Головуючий на Раді Ліги Націй норвезький прем’єр-міністр Йоган Мовінкель підтримав українців і дві години намагався переконати тодішніх засновників Ліги Націй у тому, щоб все ж таки вони визнали офіційно цей факт і звернулись до уряду СРСР за поясненням. Франція, Великобританія, які входили до Ради Ліги Націй відмовились це зробити», - пояснив Марочко.

Нагадаємо, Державний департамент США засуджує спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років.

У центрі Парижа пройшла акція із вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Американський штат Мічиган у резолюції Палати представників штату визначив 25 листопада днем пам’яті жертв Голодомору. Раніше це зробив американський штат Вісконсин.

Голодомор також визнали геноцидом у Вашингтоні, Орегоні, Іллінойсі, Пенсильванії, Нью-Джерсі та Нью-Йорку.